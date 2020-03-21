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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов

Григорий Сысоев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/967/12426967/RIAN_5714367.HR-pic905-895x505-30679.jpg" alt="Минфин обнуляет ставку пошлины на импорт лекарств" /></p> <p>

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство приняло решение обнулить ставку таможенной пошлины на импорт медикаментов в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

Об этом глава Минфина сообщил во время совещания под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Ранее правительство России утвердило перечень медицинских изделий, которые будут регистрироваться в особом ускоренном порядке.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 253 случая заражения коронавирусом нового типа.

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