Минфин обнуляет ставку пошлины на импорт лекарств

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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство приняло решение обнулить ставку таможенной пошлины на импорт медикаментов в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».
Об этом глава Минфина сообщил во время совещания под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Ранее правительство России утвердило перечень медицинских изделий, которые будут регистрироваться в особом ускоренном порядке.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 253 случая заражения коронавирусом нового типа.
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