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Запуск ракет малой дальности в КНДР, май 2019 года

KCNA

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/03/a34595bdd98cfacac03affbfd4e92cc0.jpg" alt="КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря" />

Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) запустила снаряд в сторону японского моря, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов республики.

Тип выпущенного снаряда не сообщается.

Ранее, 9 марта 2020 года, КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря, снаряды были выпущены из города Сондок на востоке Северной Кореи.

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