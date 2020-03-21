КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря

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КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря
КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря

Запуск ракет малой дальности в КНДР, май 2019 года

KCNA

Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) запустила снаряд в сторону японского моря, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов республики.

Тип выпущенного снаряда не сообщается.

Ранее, 9 марта 2020 года, КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря, снаряды были выпущены из города Сондок на востоке Северной Кореи.

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