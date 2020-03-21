Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.

Ранее Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии противодействовать COVID-19.

По словам Пескова, российская сторона предложила помощь Италии, так как в стране очень тяжелая ситуация с распространением инфекции. «Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию», — добавил он.

Он полагает, что Путин предложил помощь Италии из гуманитарных соображений.

Как стало известно, 21 марта в Италии был установлен новый рекорд смертей от коронавируса. За сутки от инфекции погибли 793 человека, общее число погибших в стране составляет 4825.

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