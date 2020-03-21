Куклы Кен и Барби в советской коммуналке. Фотограф представила, как бы они выглядели 

Жизнь Барби и Кена в СССР
Фотограф из Екатеринбурга Лара Вычужанина создаёт миниатюрные сцены с участием популярных кукол, Барби и Кена. Найти этого интересного фотографа можно в Instagram под ником lara_art_dolls. Одной из её последних работ стала сцена на кухне советской коммуналки, которая получилась очень правдоподобной и атмосферной. Предлагаем вам посмотреть, что же у неё вышло.
Завтрак в коммунальной квартире
Местный алкоголик Гриша
Барби в роли милой советской студентки
Гриша съел всю жареную картошку выкурил всю Приму и теперь размышляет о смысле жизни
Барби пьёт свой утренний чай
Завтрак советского человека
Знакомые с детства соль и сода
Барби Дашка в образе бабульки. Со спины-то она бабка, а в анфас знойная красотка
Как это выглядело за кадром
Все коробочки и консервы полностью сделаны руками фотографа. Аутентичные этикетки найдены в гугле распечатаны в маленьком масштабе и склеены
Фотограф сама красила мебель акрилом и старила наждачкой
«Преображение» посуды