Куклы Кен и Барби в советской коммуналке. Фотограф представила, как бы они выглядели 

Жизнь Барби и Кена в СССР

Фотограф из Екатеринбурга Лара Вычужанина создаёт миниатюрные сцены с участием популярных кукол, Барби и Кена. Найти этого интересного фотографа можно в Instagram под ником lara_art_dolls. Одной из её последних работ стала сцена на кухне советской коммуналки, которая получилась очень правдоподобной и атмосферной. Предлагаем вам посмотреть, что же у неё вышло.

Завтрак в коммунальной квартире

Местный алкоголик Гриша

Барби в роли милой советской студентки

Гриша съел всю жареную картошку выкурил всю Приму и теперь размышляет о смысле жизни

Барби пьёт свой утренний чай

Завтрак советского человека

Знакомые с детства соль и сода

Барби Дашка в образе бабульки. Со спины-то она бабка, а в анфас знойная красотка

Как это выглядело за кадром

Все коробочки и консервы полностью сделаны руками фотографа. Аутентичные этикетки найдены в гугле распечатаны в маленьком масштабе и склеены

Фотограф сама красила мебель акрилом и старила наждачкой

«Преображение» посуды