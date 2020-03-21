Раскрыта тайна мощного космического взрыва, который произошел в 1987 году

Астрофизики из Японии сообщили, что им удалось найти причину мощного взрыва, который произошел в соседней галактике 33 года назад. По словам ученых тогда в Большом Магеллановом облаке взорвался голубой сверхгигант, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.На том месте, где произошел взрыв, появилась сверхновая, которая получила название SN 1987A. Как показали исследования, в веществе, которое она выбросила, содержались большие скопления радиоактивного никеля. Образовалось оно в ядре коллапсирующей звезды, после чего стало отдаляться от него с огромной скоростью, более 4000 километров в секунду. На основе полученных данных ученые создали компьютерную модель, которая показала, вероятно, самый точный сценарий сотворения сверхновой. Было установлено, что сверхновая появилась от «прародителя» – голубого гиганта, который был образован в результате слияния красного гиганта и звезды главной последовательности.Как показало исследование, звезда большого размера отделила материю от крупного спутника, который стал по спирали двигаться внутрь до тех пор, пока не был полностью поглощен. Такой сценарий многое объясняет, говорят ученые.