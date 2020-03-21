Эндокринолог рассказала, о каких болезнях могут сигналить черные локти

Share Tweet Share Share Email Comments Многие люди обращают внимание на то, что у них «грязные» локти. Речь, естественно, не о загрязненности. Просто локти стали сухими и шершавыми, кожа потемнела и кажется загрязненной, не отмывается. Некоторые считают темные локти вполне приемлемым явлением, ведь в этой части тела нет сальных желез, но стесняются носить футболки и майки.Читайте на Информинг.Ру: Врачи перечислили три ранних симптома женского бесплодияВрач-эндокринолог Виктория Кузьмина предупреждает, что «черные» локти могут быть не самостоятельным явлением, а симптомом вполне конкретных болезней. Например, довольно часто они являются признаком гипотиреоза. Так называют синдром, развивающийся при низкой концентрации гормонов щитовидной железы. Он является одним из самых распространенных заболеваний эндокринной системы. «Грязные» локти могут сигналить и о болезни Иценко-Кушинга. Это нейроэндокринное расстройство, являющееся следствием поражения гипоталамо-гипофизарной системы, гиперсекреции АКТГ и вторичной гиперфункции коры надпочечников.

Виктория Кузьмина обратила внимание на то, что за болезнью «грязных» локтей может скрываться и первичная недостаточность надпочечников. В любом случае, говорит врач, увидев, что кожа на локтях поменяла цвет, следует обратиться к врачу-эндокринологу и выявить настоящую причину своего состояния. Отбеливание у косметолога в данном случае проблему не решит, а лишь только усугубит ее. Не помогут и народные рецепты, авторы которых обещают вернуть локоткам безупречный цвет.Врач также подчеркнула, что «грязные» локти не указывают на черный акантоз, как вещают некоторые интернет-блогеры, поэтому не стоит накручивать себя.Иногда кожа на локтях может изменять свой цвет из-за недостатка витаминов – особенно А и Е. Поэтому важно правильно питаться, чтобы организм получал витамины и микроэлементы в достаточном количестве. Яндекс Дзен