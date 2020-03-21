Share Tweet Share Share Email CommentsМыши-скейтеры из Голд-Коста — австралиец научил грызунов кататься на досках.

Житель австралийского Голд-Коста Шейн Уиллмот около десяти лет занимается дрессировкой мышей. Одним из самых успешных его проектов стало обучение грызунов катанию на досках для серфинга.

Его подопечные освоили серфинг довольно быстро и с удовольствием проводили время в воде, но в холодное время года Уиллмот не позволял им кататься, чтобы те не простудились. Однако навык катания у мышей нужно как-то сохранять. Поэтому на зиму — а сейчас в Австралии именно зима — дрессировщик отправил питомцев в самодельный мини-скейтпарк, где они всячески развлекаются, катаясь на досках с колесиками.

Уиллмот утверждает, что мыши ужасно любят это занятие: «Если они теряют равновесие и падают, то тут же вскакивают обратно на скейты и продолжают движение».

Отвечая на вопрос о том, зачем ему вообще все это нужно, 42-летний Уиллмот признается, что не просто любит своих грызунов, но и все еще чувствует себя 14-летним подростком, которому просто нравится резвиться.

Чудесные фотографии мышат-скейтеров

Фото: Tim Marsden / Newspix

Дата поста: 15.08.2013 / bravedefender.ru