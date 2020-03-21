Смертельно опасная одежда! Реальные истории, когда личные вещи убивают людей

Share Tweet Share Share Email CommentsНикогда не поздно просто взять и перебрать все свои вещички, правда? Мы на все сто процентов уверены, что в вашем шкафу найдется пара-тройка стареньких тряпочек, которые явно будет необходимо выбросить. Делать это нужно без особых страданий и слез, ведь, вполне вероятно, что вы спасли себе жизнь, выкинув, к примеру, халат. Да, некоторые вещи действительно могут убить человека, и все это связанно с тем, что материал из которого было сделано то или иное изделие, явно не отвечает всем нормам стандарта.

Сегодня мы подобрали для вас несколько историй о людях, которые реально пострадали от своим собственных предметов гардероба (а некоторые даже скончались). Итак, возможно именно эта статья заставит вас, наконец-то, избавиться от ненужного хлама в вашем шкафу, а также заставит носить некоторые вещи аккуратно.

Легковоспламеняющийся халат

В холодное февральское утро в 2009 году 81-летняя Эвелин Рогофф решила согреться, сделав себе зеленый чай. На тот момент женщина еще не знала, что возможности выпить свой любимый напиток у нее не будет ближайшие три месяца. Когда она зашла на кухню, подол ее халата задел электрическую горелку, и ее практически мгновенно охватило пламя с ног до головы. Если бы изделие было сделано из нормального материала, такого бы, конечно же, не случилось. Максимум, халат этой женщины мог просто начать тлеть, но не окутать сразу же ее тело пламенем. На крики Эвелин прибежал ее муж, который постарался помочь своей любимой потушить пламя, но оно перекинулось и на него. Благо в это время к ним зашла их дочка, и, увидев жуткую картину, она сразу же облила их водой и вызвала скорую помощь. Эвелин провела шесть недель в Калифорнийском ожоговом центре Сан-Диего, где ее лечили от полученных травм. Она перенесла ожоги третьей степени, которые были распространены на более чем 30% ее тела. Муж Эвелин по имени Мюррей, к сожалению, скончался, спустя несколько месяцев после инцидента, от сердечного приступа. Кстати, халат был марки «Blair», и в течение года на компанию-производителя этих легковоспламеняющихся изделий было подано девять исков за то, что их продукция привела к смерти 9 человек.

Высокие каблуки

Милые дамы, высокие каблуки – это, конечно же, хорошо, но вот все же стоит с особой осторожностью их носить, чтобы, не дай Бог, ничего не случилось. В 2012 году сосед молодой девушки был шокирован, увидев ее лежащей на земле всю в крови. Она проживала в дальней части Ист-Сайда на Манхэттене. Сначала мужчина не понял, что же на самом деле произошло с девушкой, но, когда он ее перевернул, то обнаружил, что в ее шее торчал каблук. Немедля, ее сосед вызвал скорую помощь и заодно полицию, потому что все смахивало на то, что на девушку кто-то напал и намеренно всадил ей в шею каблук. Когда приехали полицейские, то девушку удалось идентифицировать как Карлайн Бригам 23-х лет. Она жила в своей квартире с парнем по имени Боб, и они были обручены.

При первом осмотре полицейские решили, что на девушку было совершено нападение, но, когда ее тело было доставлено в морг и осмотрено более тщательно, патологоанатом вынес вердикт о том, что это был несчастный случай. Все дело было в том, что, по-видимому, девушка, спускаясь с лестницы на высоких каблуках, споткнулась и кубарем свалилась вниз. Одна из ее туфлей слетела во время падения, а когда Карлайн приземлилась на землю, то шеей напоролась на свой же каблук. Девушки! Будьте осторожны, когда надеваете на свои красивые ножки туфельки. Временами лучше выбрать что-то более удобнее и остаться при этом живой.

Бюстгальтер-убийца

Как бы в это не было трудно поверить, то такой весьма странный и одновременно страшный случай произошел совсем недавно, а если быть точными, то два года назад в 2015 году. Кристина Бонд, 55 лет, решила спрятать в своем бюстгальтере пистолет. В последнее время на рынке появилось множество разных приспособлений, которые позволяют женщинам скрытно носить оружие. К примеру, пистолет можно спрятать в специальном кармашке дамской сумочки или в кобуре на бюстгальтере. Именно такая кобура, которая крепится к лифчику ремешками, удерживая пистолет прямиком между грудей, и убила Бонд. Когда она пыталась отрегулировать ремешки, чтобы вся конструкция была более удобной при носке, она случайно задела курок, и пистолет выстрелил ей прямо в лицо. Ее немедленно доставили в больницу, где она скончалась на следующий день. Впрочем, эксперты, которые расследовали это дело, пришли к заключению, что причиной трагедии стала не оригинальная кобура, а неосторожность самой женщины, которая не поставила пистолет на предохранитель и нарушила правила безопасности при обращении с огнестрельным оружием.