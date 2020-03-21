«Я нашел труп»: реально страшные истории перепуганных людей

Share Tweet Share Share Email CommentsНа сегодняшний день можно встретить массу людей, которых кто-то когда-то преследовал. Даже представить себе страшно, что может испытывать человек, когда за ним следят. Но эта жизнь настолько непредсказуемая штука, что встретить на своем пути можно кого угодно, начиная от призрака, и заканчивая самым настоящим убийцей. Некоторые пытаются забыть неприятные и откровенно ужасные эпизоды из своей жизни, другие, наоборот, так и не смогли этого сделать. Сегодня мы подготовили для вас три истории от реальных людей, которые решились рассказать о том, что они пережили.

1. Незнакомец из Snapchat узнал, где я жил, и решил подкараулить меня возле моего дома

Эту весьма страшную историю рассказал нам пользователь социальной сети Reddit под ником Conmaan. «Не так давно один незнакомец добавил меня в Snapchat. Поначалу я думал, что это кто-то из моей школы, и не предал этому особого значения, ведь каждый день ко мне постоянно кто-то добавляется в друзья. Но спустя некоторое время, он начал напрямую со мной флиртовать и оказывать всяческие знаки внимания. Я, в свою очередь, был ошарашен таким подходом, потому что явно понимал, что это парень. После того как незнакомец перестал отправлять различные сердечки, розочки и так далее, я сказал ему, что меня не интересуют парни, и вообще, у меня есть девушка (и неважно, что у меня ее не было на тот момент). Я не хотел его обижать, потому что совершенно нейтрально отношусь к гомосексуалистам, и поэтому все спокойно объяснил. Ответ не заставил себя долго ждать.

Он написал, что я очень милый и все в этом духе, и опять продолжил присылать мне различные сердечки и смайлики. Я начал его игнорировать. Спустя несколько дней, ночью мне пришло сообщение от этого неизвестного. Он писал, что стоит перед моим домом с битой, и если я его не впущу, то он разгромит входную дверь. Понятное дело, что я посмотрел в окно, и действительно там стоял парень моего возраста с огромной битой. Не мешкая, я вызвал копов. Когда они приехали, то парня уже не было. Он удалил меня из друзей и заблокировал свой аккаунт. Его все еще не поймали. Я реально боюсь, ведь этот чокнутый знает мой адрес и может появиться возле моего дома в любое время. Я понятия не имею, как он узнал мой адрес, ведь мои реальные контакты нигде не указаны. Мораль истории такова – не добавляйте «левых» друзей».

2. «Я нашел труп, когда был подростком»

Эту историю нам поведал пользователь под ником Sockmonkey33. «Я нашел мертвого человека, когда мне только исполнилось 14 лет. Моя семья решила прогуляться вдоль реки Гранд, и я с сестрой, конечно же, побежали впереди всех. Помнится, что погода в тот день была отличная, солнце светило ярко, и на небе не было ни одной тучки. Идя вдоль берега, я увидел, что на одном из деревьев висел обычный и ничем ни примечательный рюкзак. Но когда я подошел поближе, мне удалось рассмотреть, что под тем самым деревом лежал какой-то манекен. Одет он был в обычные джинсы и в кофту с капюшоном. Подойдя вплотную, я заметил, что рядом с ним лежало ружье. Конечно же, тогда у меня не возникло никаких подозрений, и я решил, что пнуть манекен будет отличной идеей (какой же я был дурак). Как только моя нога соприкоснулась с бедром сего типа манекена, я понял, что это самый настоящий человек. Я бежал и орал, как девчонка, и когда я все рассказал отцу, он тут же позвонил 911. Позже выяснилось, что этот парень убил себя. Полиция, приехавшая на место происшествия, сказала, что парень умер примерно полчаса назад, и что очень странно, что мы не слышали звук выстрела. Слава Богу, что я не увидел его лица. Вот эту «встречу» я помню до сих пор, хоть с того времени прошло уже больше 10 лет».

3. Женщина, по шею зарытая в землю

Эта крайне жуткая история от пользователя под ником Lord_Sesshoumaru77. «Мне было 12 лет, и я стал свидетелем… непонятно чего. Я четко осознаю, что все, что я видел, было реальным, но не обманули ли меня и моего друга глаза? И не дорисовало ли мое воображение пару деталей? В общем, дело было одним вечером. Мы с другом гуляли возле реки, как вдруг услышали чей-то крик, вопли и голос. Так как в то время я не отличался особой беспечностью, мы побежали на этот крик. Первым ЭТО увидел друг. Он встал как вкопанный и не мог пошевелиться. Догнав его, я увидел нечто такое ужасное, что до сих пор воспоминания о той ночи заставляют меня содрогаться. Практически на берегу реки была женщина, точнее ее голова, все остальное тело было погребено под землей. Она кричала. Я и мой друг сразу же подумали о «Ла Лароне», призраке, который преследует многих в этих краях. Мы оба начали бежать к церкви, которая находилась не так далеко от этого места. В тот момент, как я обернулся, краем глаза увидел, что женщина медленно начинает выползать из земли. После того случая, когда мы все рассказали родителям, в том месте установили пару фонарей, чтобы не было так темно. До сих пор не могу понять, реально ли это было, или нет».