Останки неизвестной цивилизации обнаружены в Индии

Благодаря современным методам сканирования местности возможности археологических поисков сегодня увеличились во много раз. Например, мы писали, как среди джунглей полуострова Юкатан ученые с помощью лидара сумели обнаружить более семидесяти тысяч построек цивилизации майя, что просто невозможно было сделать, опираясь на прежние средства поиска.

Археологи Индии сделали не менее удивительное открытие, используя опять-такие передовые технологии, благодаря чему обнаружили в штате Махараштра петроглифы, которым по меньшей мере 12 тысяч лет. Самое удивительное, что эти наскальные рисунки принадлежат древнейшей цивилизации, до сих пор неизвестной науке.

Почему эти наскальные начертания не могли найти раньше? Именно по вышеописанной причине: данные петроглифы в виду их большой древности находились под толстым слоем почвы, и если бы не современные возможности… Ведь даже местное население практически ничего не знало обо всем этом. Вернее будет сказать, что из 52 деревень, в окрестностях которых и найдены наскальные рисунки, лишь жители пяти населенных пунктов Индии что-то слышали о «картинах далекого прошлого» и даже считали эти места священными (по крайней мере, об этом имелись некоторые сведения, оставленные их предками).

В настоящее время археологи, как говорится, лишь прикоснулись к этому историческому богатству из более чем 400 петроглифов, на полное изучение которых местным руководством выделено более трех миллионов американских долларов. Вот что говорит обо всем этом Тэас Гардж — директор департамента археологии штата Махараштра:

Первоначальное определение возраста этих наскальных рисунков – 10 тысяч лет до нашей эры, но, вполне возможно, что они много старше. Удивляет не только огромный возраст петроглифов и практически неизвестность цивилизации, которая оставила их, но и разнообразие самих рисунков, на которых изображены люди, звери, птицы, всевозможные символы и многое другое – с этим еще придется разбираться. Удивляет и то, что среди рисунков попадаются такие животные, которые в Индии просто не водятся, скажем, бегемоты или носороги. То ли в древности они обитали на данной территории, то ли здесь жили выходцы из Африки…

Ученые предполагают, что археологи Индии обнаружили древнейшие петроглифы нашей планеты, а сама цивилизации, оставившая нам такое удивительное «наследство», явно была сообществом охотников и рыболовов, поскольку среди рисунков пока не найдены растения, что говорит о том, что жившие здесь люди были далеки от земледелия и даже собирательства.

Виктория Прайм