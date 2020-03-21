Останки неизвестной цивилизации обнаружены в Индии

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Благодаря современным методам сканирования местности возможности археологических поисков сегодня увеличились во много раз. Например, мы писали, как среди джунглей полуострова Юкатан ученые с помощью лидара сумели обнаружить более семидесяти тысяч построек цивилизации майя, что просто невозможно было сделать, опираясь на прежние средства поиска.

Останки неизвестной цивилизации обнаружены в Индии

Археологи Индии сделали не менее удивительное открытие, используя опять-такие передовые технологии, благодаря чему обнаружили в штате Махараштра петроглифы, которым по меньшей мере 12 тысяч лет. Самое удивительное, что эти наскальные рисунки принадлежат древнейшей цивилизации, до сих пор неизвестной науке.

Останки неизвестной цивилизации обнаружены в Индии

Почему эти наскальные начертания не могли найти раньше? Именно по вышеописанной причине: данные петроглифы в виду их большой древности находились под толстым слоем почвы, и если бы не современные возможности… Ведь даже местное население практически ничего не знало обо всем этом. Вернее будет сказать, что из 52 деревень, в окрестностях которых и найдены наскальные рисунки, лишь жители пяти населенных пунктов Индии что-то слышали о «картинах далекого прошлого» и даже считали эти места священными (по крайней мере, об этом имелись некоторые сведения, оставленные их предками).

Останки неизвестной цивилизации обнаружены в Индии

В настоящее время археологи, как говорится, лишь прикоснулись к этому историческому богатству из более чем 400 петроглифов, на полное изучение которых местным руководством выделено более трех миллионов американских долларов. Вот что говорит обо всем этом Тэас Гардж — директор департамента археологии штата Махараштра:

Первоначальное определение возраста этих наскальных рисунков – 10 тысяч лет до нашей эры, но, вполне возможно, что они много старше. Удивляет не только огромный возраст петроглифов и практически неизвестность цивилизации, которая оставила их, но и разнообразие самих рисунков, на которых изображены люди, звери, птицы, всевозможные символы и многое другое – с этим еще придется разбираться. Удивляет и то, что среди рисунков попадаются такие животные, которые в Индии просто не водятся, скажем, бегемоты или носороги. То ли в древности они обитали на данной территории, то ли здесь жили выходцы из Африки…

Останки неизвестной цивилизации обнаружены в Индии

Ученые предполагают, что археологи Индии обнаружили древнейшие петроглифы нашей планеты, а сама цивилизации, оставившая нам такое удивительное «наследство», явно была сообществом охотников и рыболовов, поскольку среди рисунков пока не найдены растения, что говорит о том, что жившие здесь люди были далеки от земледелия и даже собирательства.

Останки неизвестной цивилизации обнаружены в Индии

Виктория Прайм