Инфекционист рассказал, как не заразиться коронавирусом Covid-19

Профессор-инфекционист Грэд Медли из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, рассказал о действенной, по его мнению, профилактике, которая позволит спастись от коронавируса, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Итак, обязательно следует носить медицинские маски, тщательно следить за гигиеной рук, но главное поменять свое отношение к заболеванию. Медли заявил, что все здоровые люди должны вести себя так, словно уже заражены и при этом делать все, чтобы не заразить других. Такой способ заставит нас всех поменять привычное поведение, мы будем стараться не распространять вирус. Подумайте о своих родных и близких и простых людях, с которыми ежедневно контактируете, ведь Вы не хотите их заразить? – отмечает медик. Согласно исследованиям инкубационный период коронавируса продолжается 2-3 недели, поэтому совет доктора вполне можно считать рабочим. Ведь на самом деле зараженные люди могут достаточно долго не знать о своей болезни, заражая других до тех пор пока не почувствуют определенных симптомов, а это температура тела выше 38 градусов, затрудненное дыхание, отдышка, сухой кашель и ощущение сдавленности в груди.