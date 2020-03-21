«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик

«УралАЗ» готовится к выпуску своего первого серийного бескапотного грузовика. Концепт революционной для завода модели дебютировал на московской выставке «Комтранс» осенью 2019 года.

Автомобиль получит старую бескапотную кабину Iveco, лицензию на которую уральцы купили еще в девяностых годах прошлого века. При этом дизайн кабины и салон (его фотографии пока не опубликованы) будут новыми, в стиле современных грузовиков «Урал».

Как сообщают «Автоновости дня», в основу модели ляжет трехосное шасси от капотного грузовика «Урал Next» с колесной формулой 6×4, а поставкой мостов для нее займется китайская компания HanDe, которая давно выпускает их для своих карьерных самосвалов и другой тяжелой спецтехники.

Продавать бескапотные «Уралы» будут в двух модификациях – полной массой 26 или 33 тонны с двумя шестицилиндровыми турбодизелями на выбор – ЯМЗ-536 мощностью 312 л.с. или ЯМЗ-653 мощность 422 л.с.

Опытно-промышленную партию новых грузовиков с бескапотной кабиной планируется выпустить летом этого года, а «в серию» они пойдут ближе к зиме.