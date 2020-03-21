Audi выпустит кросс-купе Audi Q5 Sportback

Обновленный Audi Q5, премьера которого ожидается осенью 2020 года, получит купеобразную версию с приставкой Sportback. Новинка станет конкурентом уже зарекомендовавших себя купе-кроссоверов Mercedes-Benz GLC Coupe и BMW X4.

Как сообщает немецкое издание Autozeitung, новый Audi Q5 Sportback дебютирует вместе с «базовой» моделью Q5, разделив с ней все узлы и агрегаты. Никаких подробностей о последних пока нет.

В России, к примеру, Audi Q5 продается с двумя двигателями: 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л.с. и 3,0-литровым турбодизелем с той же отдачей. Позже может появиться и «заряженный» вариант с приставкой «S», который мог бы посоперничать с Mercedes-AMG GLC 43 или BMW X4 M.

Старт продаж обновленных Audi Q5 и Q5 Sportback в Европе запланирован на весну 2021 года. До нас эти новинки, как обычно, доберутся позже.