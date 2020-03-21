«Время сейчас такое»: Решетова оправдалась за антисептики с наценкой в своем салоне

24-летняя модель продает антисептики в 3 раза выше рыночной цены.

Все больше звезд российского шоу-бизнеса пытаются заработать на панике вокруг пандемии. Тина Канделки и Кети Топурия выпустили свои медицинские маски, а супруга Тимати Анастасия Решетова стала продавать в своем салоне красоты антисептики для рук. И если до эпидемии коронавируса в аптеке их можно было приобрести за 100 рублей, то в салоне Inhype они стоят 500 рублей за флакон.

Подписчики Решетовой обвинили модель в меркантильности, ведь еще недавно девушка заявляла, что брала антисептический гель для себя, а теперь по доброте душевной решила поделиться с клиентками. «Пока Билл Гейтс жертвует деньги — Решетова толкает санитайзеры втридорога и хапает бургер за здоровье Собянина», «Жена Тимати барыжит антисептиками», «Настя, позор тебе», — написали модели под фото.

Девушка не считает себя виноватой. Более того, она заявила, что у хейтеров нет совести, и из-за паники они «посходили с ума».

«Я, в первую очередь, предприниматель, и у меня бизнес, который мне важен по двум причинам: возможность дарить людям красоту и зарабатывать <…> Что касается антисептиков. Время сейчас такое. Я их тоже брала не за мизерную цену. Так что это логично, если он тоже будет продаваться с наценкой», — оправдалась Анастасия.

Интересно, что ее мужа также обвиняли в хайпе на коронавирусе. Тимати объявлял, что при заказе бургера в его ресторане Black Star Burger, каждый посетитель получит черную медицинскую маску.