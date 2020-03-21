Минздрав: Турция в пятницу начнёт использовать быстрый тест на коронавирус

«Скоро во всех крупных городах мы сможем делать эти тесты. С завтрашнего дня быстрый тест будет доступен», — цитирует его ТАСС.

Он сообщил, что к настоящему времени турецкие медики «провели около 10 тыс. тестов и с введением нового теста это количество значительно вырастет, чтобы в сутки проверять по 15 тысяч человек».

Коджа добавил, что в связи с распространением вируса «в скором времени количество лабораторий (изучающих коронавирус – ред.) в 25 провинциях увеличится до 36». Открыты 18 новых центров по изучению вируса. Министр добавил, что «Турция готова к плохому сценарию развития ситуации».

Коджа также проинформировал, что Турция «направила в США по их запросу 500 тысяч наборов тестов на коронавирус, которые используются в республике». По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов.