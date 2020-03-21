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Ints Kalnins/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/3/11833003/RTR2JYFP-pic905-895x505-22747.jpg" alt="Депутат Сейма Латвии заражен коронавирусом" /></p> <p>

У депутата Сейма Латвии Артуса Кайминьша диагностировали коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, в настоящее время правительство решает вопрос о недопущении дальнейшего распространения инфекции.

Правительство переводит работу на удаленный режим. Определяются лица, которые могли контактировать с заболевшим Кайминьшем.

Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш призвал парламентариев сохранять спокойствие и продолжать работу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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