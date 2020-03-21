«Своевременно»: ректор МГИМО о поправках в Конституцию РФ на фоне пандемии коронавируса

Ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов в комментарии «Газете.Ru» отметил важность предложенных в Конституцию РФ поправок в связи с пандемией коронавируса.

«Конечно, в проекте поправок в Конституцию привлекает внимание, которое там специально отдано детям. Особенно сейчас, в условиях пандемии, очень важно всем нам понимать, что забота о детях, определенная и основным законом, это, прежде всего, защита детей, возможность предоставления им образования, необходимых медицинских услуг и т.д. Тем более, что, конечно, это волнует и родителей, собственно, но особо, как всегда в таких случаях, волнует вторичных родителей, то есть дедушек, бабушек, категорию, к которой я отношусь. И мне кажется, что все, что связано с поправками и касается детей, это абсолютно справедливо, правильно и своевременно», — обратил внимание Торкунов.

Он добавил, что также важна в условиях распространения этого вируса и поправка, которая касается суверенитета страны. «Конечно, пандемия весьма осложняет и международные отношения, усиливает турбулентность, которая складывалась на международных отношениях в последние годы. И все, что связано с поправками о защите суверенитета страны, с невозможностью посягать на ее территориальную целостность и обязанностью государства относиться к этому как к приоритетной задаче, конечно, это и раньше присутствовало, но в нынешних реалиях это справедливо выделено и подчеркнуто», — заключил ректор МГИМО в беседе с «Газетой.Ru».

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