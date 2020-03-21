Как Кремль объяснил увеличение пенсионного возраста вопреки обещаниям Путина

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Ни одна страна не существует в вакууме, заявили в Кремле, напомнив, что не повышать пенсионный возраст Путин обещал 13 лет назад. Сейчас же президент в этом процессе не участвует, подчеркнул Дмитрий Песков

В Кремле объяснили предложение правительства увеличить пенсионный возраст вопреки прежним обещаниям президента России Владимира Путина происходящими в мире изменениями. Об этом пресс-секретарь главы государства сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

О том, что пенсионный возраст не будет повышаться во время президентства Путина он говорил в 2005 году. «Вы говорите о 2005 годе и здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад», — отреагировал на соответствующий вопрос Песков. «Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры», — добавил он, заметив, что «ни одна страна не существует в вакууме». Помимо этого, как подчеркнул Песков, есть еще фактор показателей продолжительности жизни. Все это, по словам пресс-секретаря президента, влияет на изменение ситуации.

«Также темы, связанные с пенсионной реформой, — как отметил Песков, — прорабатывают в правительстве [а не в аппарате президента]». «Президент не участвует в проработке этого вопроса», — сказал официальный представитель Кремля, предложив общественности дождаться, когда «в результате экспертной проработки будут проявляться окончательные очертания этой реформы».

Повышение пенсионного возраста женщин объяснили гендерным равенством

Власти предложили поднять возраст выхода женщин на пенсию с 55 до 63 лет в том числе из-за изменения их статуса в обществе, следует из подготовленного правительством законопроекта

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава правительства России Дмитрий Медведев 14 июня объявил о намерении властей поэтапно повысить возраст выхода на пенсию, установив его на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. После завершения реформы женщины будут выходить на пенсию не на пять лет раньше мужчин, как сейчас, а на два года.

В пояснительной записке к разработанному в правительстве законопроекту (документ есть в распоряжении РБК) необходимость сближения пенсионного возраста мужчин и женщин объясняется «изменением статуса женщины в обществе». Авторы законопроекта отмечают, что одной из причин изменения женского статуса стало «равное распределение домашней нагрузки на членов семьи».

К числу факторов, свидетельствующих в пользу сокращения разрыва между мужчинами и женщинами в вопросе пенсионного возраста, в документе отнесены также необходимость обеспечения гендерного равенства и увеличения размеров пенсий женщин.

Обоснованность повышения пенсионного возраста для женщин на восемь лет (поэтапно на протяжении 16 лет) в пояснительной записке подтверждается также увеличением средней продолжительности жизни женщин, достигшей, по данным Росстата, в 2017 году отметки в 77,6 лет.

​«Соответствующий показатель в Европе составляет около 80 лет, однако пенсионный возраст в России для женщин установлен на уровне 55 лет, тогда как в Европе в среднем пенсионный возраст составляет 63–65 лет», — говорится в пояснительной записке.

В соответствии с законопроектом повышение пенсионного возраста затронет женщин 1964 года и моложе. Родившиеся в 1964 году получат право выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 56 лет, а после этого возраст выхода на пенсию будет увеличиваться через каждые два года на один год. В результате в 2022 году на пенсию смогут выйти женщины, родившиеся в 1965 году (в возрасте 57 лет), в 2024-м — родившиеся в 1966-м (58 лет), в 2026-м — родившиеся в 1967-м (59 лет), в 2028-м — родившиеся в 1968-м (60 лет), в 2030-м — родившиеся в 1969-м году (61 год), в 2032-м — родившиеся в 1970-м году (62 года), в 2034-м — родившиеся в 1971-м году (63 года).

​На состоявшейся 14 июня после заседания правительства пресс-конференции вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что, по последним данным Росстата, средний возраст занятых в экономике женщин составляет 41,2 года.

«Неизбежная реформа»

Как центральные каналы рассказали о повышении пенсионного возраста

Кадр «Первого канала»

Накануне правительство объявило о повышении возраста выхода на пенсию и повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Непопулярные решения, однако, утонули в волне ликования по поводу победы российской сборной над командой Саудовской Аравии. В социальных сетях пользователи отметили, что власти выбрали очень удачный момент, обозначив свои планы в преддверии начала чемпионата мира. Znak.com стало любопытно, как о непопулярных реформах рассказывали федеральные каналы. Этот обзор для тех, кто не смотрит телевизор.

Первый канал рассказал о пенсионной и налоговой реформах в большом вечернем выпуске новостей. Сюжет был размещен примерно в середине выпуска. Журналисты первым делом напомнили, что возраст выхода на пенсию не менялся более 80 лет. Главная мысль — реформа позволит направить средства на повышение пенсий. Выводы закрепили авторитетные спикеры вроде ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Владимира Мау. Он объяснил, что «все развитые страны это (повысили пенсионный возраст) уже сделали», что в стране через пять-шесть лет может «не хватить рабочих рук», чтобы обеспечивать выплаты пенсий пожилым. Завершался сюжет комментарием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая сказала, что Роструд позаботится о том, чтобы работодатели смягчили ограничения по возрасту при наборе новых сотрудников.

Кадр «России»

О повышении налога на добавленную стоимость в сюжете упомянули как-то вскользь, сделав акцент на том, что повышение не коснется товаров первой необходимости. Продолжительность сюжета — семь с половиной минут. Остальные темы выпуска — чемпионат мира, смерть Станислава Говорухина и т. д.

Сюжет о пенсионной реформе на телеканале «Россия» выглядел примерно так же, как и на «Первом». Журналисты также первым делом рассказали, что порог пенсионного возраста начал устанавливаться в нашей стране в 30-е годы и с тех пор не менялся. Журналисты сослались на майский указ президента о повышении пенсий. Большая часть сюжета состояла из врезок заседания правительства, на котором премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объяснял коллегам необходимость реформы. Продолжительность сюжета — восемь с половиной минут.

На телеканале НТВ повышение пенсионного возраста назвали «неизбежной реформой». Эксперты-экономисты объясняли зрителям, в чем заключается неизбежность нововведений. В отличие от коллег, корреспонденты НТВ представили альтернативную точку зрения: рассказали о петербургских депутатах, которые раскритиковали решение российского правительства. Парламентарии обратились в Госдуму с призывом не голосовать за проект закона. По их мнению, его принятие не сократит, а, напротив, умножит социальные и экономические проблемы населения. Особенно негативные последствия пенсионной реформы будут видны в Петербурге, где население уже сейчас на одну треть составляют люди пожилого возраста, отмечалось в сюжете.

Кадр НТВ

Простым информационным сюжетом журналисты НТВ не ограничились, за что получают от нас метафизический приз зрительских симпатий: они сняли интересный сюжет о работающих пенсионерах, которым более 100 (!) лет. В своем материале они рассказали об инженере Арсении Миронове 1917 года рождения, который уже 77 лет работает в летно-исследовательском институте им. Громова, а также про двух военных экспертов-долгожителей.

отсюда