Барнаулкапстрой пытается оспорить выгодный города дисконт 99 аукционе детсаду

АО СЗ «Барнаулкапстрой» (БКС, полностью подконтрольно мэрии города) пытается через суд доказать, что УФАС по Алтайскому краю незаконно не удовлетворило жалобу на действия конкурента на крупном аукционе на осуществление строительного контроля и функций технического заказчика по детскому саду в квартале 2010. Заказчик отдал победу другой фирме, которая снизила начальную цену контракта сразу на 99 % и согласилась выполнить работу за символическую цену. В БКС посчитали неправомерным отказ антимонопольщиков удовлетворить жалобу на эти действия, следует из материалов Арбитражного суда Алтайского края.

Конкурс на осуществление строительного контроля и функций технического заказчика по детсаду был объявлен в прошлом году управлением единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула. Дошкольное учреждение должно разместиться в квартале 2010 на улице Энергетиков, 16. Начальная максимальная цена (НМЦК) контракта составляла 4,8 млн рублей. Заявку на участие подали семь фирм, в том числе «Барнаулкапстрой», который в ходе торгов снизил цену до 1,1 млн рублей. В соответствии с законом о контрактной системе в сфере закупок, с учетом опыта работы, имеющихся финансовых ресурсов и предложенной цены БКС должен был стать победителем, однако его обошла другая фирма. ООО «Стройнадзор» выступило с предложением на сумму 52 370 рублей, снизив НМЦК на 99 %. Таким образом, итоговый рейтинг компании оказался выше, чем у БКС, в связи с чем конкурсная комиссия заключила с ней контракт.

По всей видимости, такой поворот событий не устроил «Барнаулкапстрой», поэтому он обратился в УФАС с целью признать решение комиссии незаконным и выдать предписание об устранении нарушений. По мнению застройщика, снижение цены на 99 % нарушает принципы контрактной системы в сфере закупок, которые изложены в ст. 6 соответствующего федерального закона. Данная статья гласит, что система основывается на принципах открытости, прозрачности информации, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, ответственности за результат и т. д. Так, антимонопольщики не усмотрели нарушений в действиях «Стройнадзора» и признали жалобу БКС необоснованной, указано в базе решений ФАС России.

В связи с этим «Барнаулкапстрой» обратился в арбитраж с требованием отменить это решение надзорного ведомства. Иск был принят к производству 11 марта, следующее заседание состоится 9 апреля.

Данная история кажется любопытной по многим причинам. Во-первых, расхождение между НМЦК и предложениями участников даже без учета предложения «Стройнадзора» достаточно велико. К примеру, участник процедуры ООО «Каскадстрой» предложил осуществить строительный контроль за 1 млн рублей, чуть дороже попросили еще несколько участников, а ООО «Стройцентр-Иркутск» заявило максимальную цену — уже 4 млн рублей. Во-вторых, интересна задумка победителя конкурса и результат ее работы. Стоит отметить, что эта фирма в конце прошлого года также стала подрядчиком, победив в конкурсе на надзор за строительством детского сада в барнаульском квартале 2009. При начальной цене в 4,7 млн рублей предложенная сумма составила всего 47 тысяч рублей. В этом конкурсе также участвовал БКС с предложением в 1,1 млн рублей, но проиграл. Если бы не снижение цены в 99 %, то контракт бы достался именно «Барнаулкапстрою». По данному факту обращений в УФАС на данный момент не было. В-третьих, не совсем понятна суть претензий БКС, поскольку в упомянутой статье федерального закона нет противоречий с действиями «Стройнадзора», что и указано в решении УФАС.

Отметим, что ООО «Стройнадзор» зарегистрировано в Рубцовске. По данным ЕГРЮЛ, директором общества является Елена Карнаухова. Уставной капитал фирмы – 10 тысяч рублей, учредителями в равных долях являются Владислав Подпригорин и Александр Шишкин. При этом компания не обделена госзаказами: с 2017 года она становилась исполнителем 28 госконтрактов на общую сумму более 26,7 млн рублей.

Напомним, что в конце февраля в отношении бывшего гендиректора АО СЗ «Барнаулкапстрой» Александра Канакова было возбуждено уголовное дело о взяточничестве после обысков в офисе. Как полагает следствие, с июля по сентябрь 2019 года Канаков получил лично от директора некоего ООО круглую сумму в размере 3 млн рублей. В обмен на это гендиректор БКС должен был дать указание свои подчиненным и сотрудникам, дабы те надлежащим образом, не чиня препятствий, провели приемку работ, которые неназванная компания выполнила в рамках договора подряда и строительства.

После этого по подозрению во взяточничестве был задержан и замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин. По данным следствия, он также получил деньги за покровительство некой фирмы, будучи в сговоре с Канаковым. Его уже перевели в СИЗО. Тем временем новым директором БКС был назначен Сергей Шумов. Застройщик мэрии уже приступил завершению долгостроя на Павловском тракте, 291.