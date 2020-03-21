Депутат от НРП: Турция опоздала с экономическими мерами против коронавируса

В ходе выступления на брифинге для прессы после приёма официальных лиц из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Озтрак заявил, что с темпами роста в менее 1%, безработицей почти в 14% и резервами в иностранной валюте до 22,5 млрд долларов США Турция оказалась совершенно не готова к последствиям кризиса, вызванного вспышкой COVID-19, сообщает Artı Gerçek.

После того, как правительство распорядилось закрыть многочисленные типы предприятий в рамках усилий по прекращению распространения нового коронавируса, президент Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о пакете мер по поддержке экономики в размере 15 млрд долларов.

С другой стороны, сопредседатель прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Первин Булдан опубликовала видеообращение, в котором, она призвала правительство прозрачно информировать общественность и активизировать меры по сдерживанию распространения пандемии.

Она призвала правительство переоборудовать государственные здания в карантинные центры и оказывать совершенно бесплатные медицинские услуги населению.

Сопредседатель ДПН также обратилась к властям страны с просьбой освободить из тюрем пожилых и больных заключённых, а также матерей, содержащихся за решёткой вместе со своими детьми.

Напомним, что вечером во вторник в Турции был зафиксирован первый летальный исход в стране, связанный с коронавирусом.