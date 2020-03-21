В Москве поймали угрожавшего пистолетом заправщику водителя

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В Москве поймали водителя BMW, который угрожал работнику заправки пистолетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что рано утром в субботу, 21 марта, на Беломорской улице мужчина заправил свою машину, а затем начал угрожать заправщику и уехал, не заплатив. Полиция объявила план «Перехват», и подозреваемого задержали на 35 километре Калужского шоссе. «В его машине нашли предмет, похожий на пистолет, от отправлен на экспертизу», — заявили в столичном управлении МВД.

В начале марта на юго-западе Москвы в припаркованном автомобиле обнаружили водителя с простреленной головой. У мужчины 1960 года рождения рана в височной области. Рядом с погибшим лежало устройство, похожее на пистолет-ручку.

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