В Киргизии объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Совет безопасности Киргизии рекомендовал правительству ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории республики с воскресенья, 22 марта. Об этом пишет «Sputnik Киргизия» со ссылкой на пресс-службу президента республики.

В то же время власти объявили чрезвычайную ситуацию в трех районах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей, где выявлены случаи коронавируса.

Общее количество заразившихся инфекцией в Киргизии — 12 человек. Все они вернулись в республику после паломничества к мусульманским святыням Саудовской Аравии и Кувейта. По информации министерства здравоохранения Киргизии, первые шесть больных контактировали с 2 330 гражданами.

Ранее Киргизия ввела временный запрет на въезд иностранных граждан. В стране запрещено проводить массовые мероприятия, все школы и вузы закрыты на карантин. Власти рассматривают вопрос о переносе местных выборов, запланированных на 12 апреля.

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