Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/516/10769516/upload-03-pic905-895x505-82306.jpg" alt="В МИД назвали инсинуациями утверждения США об «энергетическом оружии» России" /></p> <p>

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва считает инсинуациями утверждения США об «энергетическом оружии» России. Об этом соообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Москва не первый раз слышит рассуждения на эту тему.

«Без сомнения, коллеги в Вашингтоне будут на этом тезисе «гарцевать» и в дальнейшем», — заявил Рябков.

Он отметил, что США «стремятся «подложить мину» под «Северный поток-2», а в настоящее время «выпустили очередь инсинуаций».

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США в ходе брифинга по ситуации на нефтяном рынке заявил, что США призывают все страны, в том числе Россию, отказаться от использования энергетики в качестве политического инструмента.

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