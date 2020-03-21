Необычная японская архитектура поражает с первого взгляда: 33 фотографии

Архитектура Японии, как и многое в этой стране, складывается из памятников глубокой древности и шедевров современного мастерства. Современная Япония – страна сотен примеров интересной и впечатляющей архитектуры.
В архитектуре Японии заметны заимствования из китайской архитектуры. Но, в отличие от китайских и созданных в Японии под влиянием китайского стиля зданий, для типично японских сооружений характерна асимметрия.
В целом, для японской архитектуры характерно стремление к простоте. Постройки светлые и открытые, в основном состоят из прямоугольных элементов.
Крошечный дом в Токио
Небольшой дом в Токио
Начальная школа
Дом с горкой внутри
Лесная часовня
Уникальный лесной масив
Прозрачный дом в Японии
Музей в Фукусиме
Восточная галерея
Дома посреди леса
Лесной домик
Коммерческое здание в Токио
Строительство в Айленд Сити
Детский сад вокруг дерева
Дом в Абико
Дом в городе Сайтама
Дом в Муко
Дом в Куйото
Музей
Дом-тунель
Музей в городе Чиба
Банк в Японии
Парки в Осаме
Магазин в Токио
Музей дизайна в Токио
Капсульная башня, Токио
Конструкторский офис
Призрак дома, Токио
Дом и Сад, Токио
Банк
Зеркальный вход в торговый комплекс
Научно-исследовательский центр