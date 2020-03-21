Необычная японская архитектура поражает с первого взгляда: 33 фотографии

Архитектура Японии, как и многое в этой стране, складывается из памятников глубокой древности и шедевров современного мастерства. Современная Япония – страна сотен примеров интересной и впечатляющей архитектуры.

В архитектуре Японии заметны заимствования из китайской архитектуры. Но, в отличие от китайских и созданных в Японии под влиянием китайского стиля зданий, для типично японских сооружений характерна асимметрия.

В целом, для японской архитектуры характерно стремление к простоте. Постройки светлые и открытые, в основном состоят из прямоугольных элементов.

Крошечный дом в Токио

Небольшой дом в Токио

Начальная школа

Дом с горкой внутри

Лесная часовня

Уникальный лесной масив

Прозрачный дом в Японии

Музей в Фукусиме

Восточная галерея

Дома посреди леса

Лесной домик

Коммерческое здание в Токио

Строительство в Айленд Сити

Детский сад вокруг дерева

Дом в Абико

Дом в городе Сайтама

Дом в Муко

Дом в Куйото

Музей

Дом-тунель

Музей в городе Чиба

Банк в Японии

Парки в Осаме

Магазин в Токио

Музей дизайна в Токио

Капсульная башня, Токио

Конструкторский офис

Призрак дома, Токио

Дом и Сад, Токио

Банк

Зеркальный вход в торговый комплекс

Научно-исследовательский центр