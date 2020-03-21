Помпео: Россия, Китай и Иран распространяют дезинформацию о COVID-19

МОСКВА, 20 марта/ Радио Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что Россия, Китай и Иран распространяют дезинформацию о коронавирусе, передает РИА Новости.

«Мы точно видели, как она исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран», – сказал госсекретарь США журналистам.

По его словам, дезинформация направлена на то, чтобы дискредитировать действия американских властей по борьбе с распространением COVID-19.

Помпео сообщил, что Соединенные Штаты «напрямую связывались « с перечисленными странами с требованием прекратить эти действия.

Радио Sputnik ранее сообщило, что Госдеп США решил приостановить выдачу виз во всех странах.