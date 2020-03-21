Польское СМИ испугалось российского «электронного колпака» для Европы

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Россия в скором времени поставит на боевое дежурство РЛС нового поколения «Воронеж», которое накроет Европу «электронным колпаком», пишет польское издание Onet.

«Первый радар контейнерного типа начал работать в декабре 2019 года в Мордовии, республике, расположенной в 600 км к юго-востоку от Москвы. Вторая РЛС такого типа будет поставлена на дежурство «в краткосрочной перспективе» в Калининградской области», — отмечает портал.

В статье указывается, что РЛС контейнерного типа обладает радаром с дальностью обзора до трех тысяч километров, которая позволит России контролировать попытки воздушных или ракетных атак.

Радиолокационная станция высокой заводской готовности наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Воронеж» способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, а также крылатые ракеты. Как заявили в НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи», срок службы такой установки может составлять до 25 лет.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>