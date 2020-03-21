Подтолкнут ли новые испытания мировое сообщество к единению — NovostiNK — Новости Армении



21 марта 2020, 12:08 — NovostiNK В эти дни весеннего равноденствия, когда миллионы людей на планете начинают отмечать традиционный Международный праздник Навруз — прихода весны и наступления Нового года по астрономическому солнечному календарю, хотелось бы достижения мира и спокойствия на нашей планете.

Однако, весна 2020 года принесла Человечеству новые испытания и беды, а в условиях продолжающегося процесса глобализации они приобрели глобальный характер. Пандемия коронавируса быстро охватила десятки стран практически на всех континентах земного шара и привела к заболеванию четверти миллиона человек, число ее жертв уже превысило 10 тыс. человек. Пока ученые, медицинские работники, чиновники и работники различных ведомств отдельных государств и международных организаций пытаются осуществить комплекс мер превентивного и активного характера, чтобы обуздать эту новую угрозу Человечеству, жизнь на планете как бы замирает. Прекращают работу многие предприятия, учреждения, нарушаются коммуникации, снижаются объемы закупок углеводородов, пустеют улицы городов, отменяются важные мероприятия,ситуация в мире приближается к всеобщему коллапсу.

На последствия пандемии накладывается рукотворная финансово-экономическая катастрофа, спровоцированная выходом России в одностороннем порядке из соглашения ОПЕК+. В результате, обвалились почти наполовину цены на нефть и газ на мировом рынке, соответственно, российский рубль потерял в цене примерно столько же процентов по отношению к основным мировым валютам. И хотя власти убеждают население, что за последние годы Россия уменьшила свою зависимость от объемов экспорта углеводородов за счет других товаров (зерно, оружие и т.п.), на деле мало что изменилось. Почему-то Россия оказалась наиболее слабым и уязвимым звеном в мировой конкурентной борьбе за рынки сбыта нефти и газа. Ведь валюты, таких же как РФ, нефтедобывающих стран — Саудовской Аравии (риал) и Нигерии (найра), за последнее время практически не пострадали и сохранили свой курс по отношению к доллару США.

И хотя, представители госструктур РФ пытаются успокоить свое население якобы созданным ранее запасом прочности финансов и экономики, тревога в российском обществе по поводу ближайшего будущего присутствует. Некоторые бизнесмены начинают необоснованно поднимать цены на товары и услуги, объем сделок по недвижимости и продаж заметно падает. В отличие от США и других стран, где цены на бензин и другие виды ГСМ пропорционально снизились и потребитель тем самым выиграл, ничем не обоснованное прошлогоднее повышение цен на бензин в РФ на 10 % осталось в силе. Даже президент России удивился этому обстоятельству. Экономисты не исключают закрытия многих предприятий среднего и малого бизнеса, которых и так в стране мизерное количество по сравнению с другими государствами с развитыми экономиками. Пострадают от кризиса и олигархи.

На таком вот общем неблагополучном фоне возникает естественный вопрос: а не приведут ли надвигающийся очередной мировой финансово-экономический кризис и пандемия коронавируса к снижению военно-политической конфронтации между Западом и Россией? Не подтолкнет ли общая угроза нашей цивилизации руководителей западных стран, России и Китая к более тесному сотрудничеству в вопросах энергетической, экологической и другой безопасности? Не удастся ли реанимировать работу Совета Безопасности ООН, чтобы найти взаимоприемлемый консенсус по наиболее острым региональным проблемам (палестинская, сирийская, другие)? Не пойдут ли США и их западные союзники на отмену ограничительных санкций в отношении России и Ирана? Не удастся ли вернуться к той атмосфере доверия, которая сложилась между победителями во Второй мировой войне в мае-сентябре 1945 года? Встреча на Эльбе весной 1945 года советских и американских войск показала, что наши армии и народы могут и должны вместе бороться с мировым злом. Сейчас это — коронавирус, финансово-экономический кризис, международный терроризм, наркоугроза, экологические бедствия и т.п.

Глобализм мировых процессов сопровождается и глобализацией угроз Человечеству, которые в одиночку не победить. Вместо сохранения и совершенствования арсеналов ракетно-ядерных и других вооружений и дальнейшей милитаризации нашей планеты, нужны общие усилиявсех стран и народов, международных коалиций и организаций в поисках прочного мира. Есть же положительный пример такого сотрудничества: ВКС России, ВВС США и международной коалиции с помощью курдских ополченцев на земле смогли в относительно сжатые сроки разгромить передовой отряд международных террористов – интернационал радикальных исламистов-джихадистов под названием «Исламское государство» (запрещено в РФ). Теперь надо делать очередные шаги в Сирии, Йемене, Ливии и, в целом, на Ближнем Востоке, а также в борьбе с коронавирусом, и в установлении взаимовыгодных мировых цен на нефть и газ. Альтернативы сближению народов перед общими угрозами нет и быть не может. Или Человечество объединится или может погибнуть…

Ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Иванов Станислав Михайлович

Источник: NovostiNK