В Славгороде проверяют жалобу многодетной матери притеснения после отказа платить школьные поборы

Славгородская межрайонная прокуратура проводит проверку по сообщению об ущемлении прав многодетной семьи в образовательном учреждении. Ранее Наталья Лазарева из села Максимовка Славгородского района рассказала, что после того как она отказалась сдавать деньги на ремонт пола в школе, а также пожаловалась на поборы в комитет по образованию, к ее детям стали придираться педагоги, а она сама попала под прессинг комиссии по делам несовершеннолетних.

Как сообщил заместитель прокурора края Дмитрий Губанов, изложенные в СМИ факты проверяются Славгородским межрайонным прокурором. Организована встреча с многодетной матерью, опрос родителей учащихся класса, затребованы сведения о выделенных денег на подготовку школы к новому учебному году и другие мероприятия. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о благотворительной деятельности, о доступности и бесплатности общего образования, обоснованность привлечения женщины к административной ответственности.

Напомним, со слов Натальи Лазаревой, каждый год с родителей собирают по 800 рублей с ребенка на нужды Максимовской школы, которая является филиалом Славгородской СОШ. На этот раз ее якобы попросили оплатить еще и ремонт пола. В доказательство женщина показала фотографии страниц из дневников ее детей, в которых карандашом было написано: «Сдать на ремонт по 200 рублей». «Я подняла скандал, сказала, что ничего платить не буду. Пригрозила, что напишу жалобу в прокуратуру. В этот же день мне позвонила руководитель филиала, просила никуда не обращаться. Пообещала во всем разобраться. Потом звонили учителя, тоже уговаривали не выносить сор из избы, но я все-таки пожаловалась в Славгородский комитет по образованию», — рассказала собеседница издания.

После того, как поднялся скандал, карандашные записи из дневника исчезли. В то же время, как уверяет Лазарева, педагоги стали занижать оценки ее детям, а семьей заинтересовалось подразделение полиции по делам несовершеннолетних. «26 февраля, сразу после того, как я выставила пост в группу «Поборам нет» «ВКонтакте», рано утром к нам домой приехали из ПДН. Я только что проводила детей в школу, еще не успела убрать постель, помыть посуду. Инспектор стала выговаривать, мол, почему не убрано. Составила протокол, а 12 марта меня вызвали на комиссию и выписали штраф в размере 100 рублей. Спросила, на каком основании? Ответили, якобы не выполняю родительские обязанности. Но я не алкашка, дети одеты, обуты, голодными не ходят. Средний сын занимается боксом, дочь — танцами. Через день возим их из деревни в город на занятия в секциях», — сообщила Наталья Лазарева.

Руководитель филиала школы Ольга Ремпель уже прокомментировала ситуацию. «Семья неблагополучная, поэтому к ней и пристальное внимание. Что касается того, что педагоги занижают оценки детям, то это неправда. Дети учатся стабильно. Мальчик — на 3 и 4, девочка — 4 и 5. Плохие отметки бывают, когда они не выполняют домашние задания, а это уже ответственность родителей», — рассказала она «Московскому комсомольцу на Алтае».