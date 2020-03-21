Италия вслед за Германией призвала ЕС отменить санкции против России

Ассоциация итальянских юристов-международников заявляют о необходимости восстановить политические и торговые отношения с Москвой в сложных условиях современности.

Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale («Палата специалистов по уголовному европейскому праву») выступила с заявлением. Юристы требуют отмены антироссийских санкций в столь не простое для страны время.

Как заявил 21 марта глава ассоциации Александро Мария Тирелли, отмена ограничений ведет к обострению отношений с Россией, причем как торговых, так и политических.

«В таком климате Италия понесет самые большие потери», — цитирует РИА Новости главу ассоциации.

Удар коронавируса в условиях санкций – это колоссальные убытки, поясняет адвокат. Тирелли назвал неправильным выбор Европы, которая вводила санкции, в результате чего Италия вот уже шесть лет теряет ежегодно по три миллиарда долларов. Санкции ударили не только по агропромышленному сектору страны, но и по индустрии моды, подчеркнул глава ассоциации, не скрывая, что контрсанкции России еще сильнее ударили по экономике Италии и ухудшили ситуацию.

Тирелли призывает власти добиться автономии от ЕС в вопросе внешней политики и выборе партнеров. Франция и Германия наделены правом принимать собственные решения, а все остальные страны ЕС, включая Италию, только расплачиваются за это, чего быть не должно, высказывает позицию ассоциации адвокат. Не обошлось и без упоминания США. В ассоциации убеждены, что Европа не выигрывает от того, что выставляет Россию врагом.

Несколькими днями ранее международный комитет бундестага Германии призвал отменить антироссийские санкции. Член комитета Вальдемар Гердт призвал пересмотреть отношения с Россией, объясняя это тем, что в трудные времена без помощи друг другу странам тяжело выживать. Ну, и упомянул о кризисе, который в сложившихся условиях больно ударит по экономике всего Европейского союза. А теперь, когда закрыты границы, отмена санкций против России становится особенно актуальной, подчеркнул политик. Тем временем в Италии ситуация с пандемией обстоит хуже, чем во всех остальных странах Европы. В настоящее время заболевших 47 тысяч, зафиксирован самый высокий процент летального исхода — 4 тысячи человек. В стране закрыты все кафе и рестораны.