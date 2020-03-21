В Турции растёт число граждан пожилого возраста

Согласно информации института, в 2014 году демографическая группа в возрасте 65 в Турции составляла всего 8% населения, но в 2019 году данный показатель увеличился до 9,1%, достигнув 7,55 млн человек, что свидетельствует о старении населения.

На долю женщин в данной демографической группе приходится 55,5%, в то время как мужчины составляют 44,2%, указывает издание.

Согласно данным TurkStat, к 2080 году возраст каждого четвёртого жителя страны превысит 65 лет.

Соответственно, к столетней годовщине Турецкой Республики в 2023 году 10,2% населения будут старше 65 лет, к 2030 году — 12,9%, а к 2040 году — 16,3%.

В соответствии с отчётом института, население с более чем 10% людей в возрасте 65 лет и старше является признаком старения населения.

Надо сказать, что в Турции, в которой проживает более 83 млн человек, по-прежнему сохраняется относительно молодое население по сравнению с большинством европейских стран с 25% жителей в возрасте до 15 лет.