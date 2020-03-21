В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

Сергей МироновФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат. Об этом сообщает «Российская газета».

По мнению политика, такая мера поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Кроме того, он предложил снизить нормы начисления социальных страховых взносов для предпринимателей, индексирующих зарплаты своим работникам.

18 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля. Она добавила, что такой подход смягчает воздействие внешних шоков.

Российское правительство предприняло оперативные действия, направленные на поддержку экономики. В частности, создан финансовый резерв в размере 300 миллиардов рублей и гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации, а также объявлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. ЦБ объявил о дополнительной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

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