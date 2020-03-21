Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина провели обряд против коронавируса

Супруг Примадонны решил с юмором отнестись к ажиотажу вокруг темы коронавируса. Галкин опубликовал забавное видео, на котором маленькие Лиза и Гарри проводят «магический» ритуал по изгнанию болезни. Поклонники оценили желание звездной семьи разрядить гнетующую обстановку.

Шестилетние Гарри и Лиза давно пользуются популярностью в Instagram. Забавные ролики с их участием публикую у себя в ленте звездные родители. Обычно в кадре двойняшки демонстрируют вокальные или артистические таланты, а вчера решили в шутку показать и «магические» способности.

Звездны папа показал в микроблоге видео, на котором дети проводят особый ритуал, избавляющий мир от пресловутого заболевания. «Раз, два, три, коронавирус, уйди», — говорили они, совершая круги вокруг стола. «Древний обряд изгнания коронавируса. Лицензия Роснепотребзазора номер 22322232 от 45 года н.э.», — подписал кадры юморист.

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Поклонников позабавила идея наследников Примадонны. Многие уверены: в этот тяжелый для всех период просто необходимо разрядить обстановку изрядной долей юмора. «Спасибо большое за изгнание этой нечести»; «Креативненько. Здоровья вам и вашей семье»; «Ну все, теперь будем спокойные, вирус в короне точно уйдет», — пишут пользователи Сети.

К слову, Лиза и Гарри не в первый раз упоминают пандемию в роликах. Пару дней назад дети делились с фанатами размышлениями о мерах профилактики заражения. «Надо пить горячую воду. Я пью горячий чай. Вирус боится горячей воды. Это первый вариант. Второй вариант — под дверь положить чеснок. Коронавирус чихнет и упадет в обморок», — уверял Галкин-младший.

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Сейчас двойняшки вместе с родителями находятся на самоизоляции. Супругу Пугачевой даже пришлось перенести свои ближайшие выступления на другой месяц, отказываясь и от заграничных шоу. «В связи с эпидемиологической ситуацией мои ближайшие мартовские концерты переносятся. К счастью, удалось найти новые даты в этих же залах, поэтому ранее купленные билеты действительны», — успокаивал зрителей юморист.

Очевидно, артистам не придется скучать на карантине, ведь наследники растут смышлеными детьми и каждый раз придумывают для себя новые развлечения. Так, например, в прошлом месяце ребята облачились в персонажей ужастиков: Гарри изобразил привидение, а Лиза предстала в костюме ведьмы.

«Они растут в абсолютной любви, они не знают, что такое повышенный голос, что такое ссоры. Они не видели, чтобы когда-то кто-то при них выяснял отношения в доме, поэтому они такие веселые и счастливые», — объяснял артист.

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Фото: Legion-Media, Instagram