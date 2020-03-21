Лукашенко созвал совещание в условиях «коронавирусного психоза»

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Лукашенко созвал совещание в условиях «коронавирусного психоза»

Vasily Fedosenko/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по эпидемиологической ситуации в Белоруссии, сообщает «БелТА».

По его словам, проводить такие совещания особенно важно «в условиях коронавирусного психоза».

Президент Белоруссии назвал закрытие границ соседними странами «глупостью несусветной».

«Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. … Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой», — заявил Лукашенко.

Накануне Лукашенко посоветовал «травить» вирус водкой и ходить чаще в баню.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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