close

Vasily Fedosenko/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/75/12952075/186d7a3de53e4494b59d94586be1be81-pic905-895x505-73169.jpg" alt="Лукашенко созвал совещание в условиях «коронавирусного психоза»" /></p> <p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по эпидемиологической ситуации в Белоруссии, сообщает «БелТА».

По его словам, проводить такие совещания особенно важно «в условиях коронавирусного психоза».

Президент Белоруссии назвал закрытие границ соседними странами «глупостью несусветной».

«Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. … Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой», — заявил Лукашенко.

Накануне Лукашенко посоветовал «травить» вирус водкой и ходить чаще в баню.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Источник