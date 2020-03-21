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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/417/12970417/RIAN_6157441.HR-pic905-895x505-87516.jpg" alt="Путин рассказал, считает ли себя царем" /></p> </p> <p>

Президент России Владимир Путин заявил в рамках проекта «20 вопросов Путину», что не считает себя царем и не является им.

«Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день», — сказал Путин.

Путин впервые был избран президентом в 2000 году, переизбран на второй срок в 2004 году, в 2008-м не баллотировался и еще дважды был избран — в 2012 и 2018 годах.

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