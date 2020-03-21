21 марта отмечается несколько церковных праздников

Православная церковь 21 марта отмечает Вербоносицу. Это большой славянский праздник, который имел магическое значение для наших предков. Приметы на 21 марта — это кладезь магии и способ исполнить желание. Принято было наломать веточек вербы с пушистыми «котиками», принести их в дом и поставить на видном месте. Какой праздник церковный сегодня, 21.03.2020Принято думать, что верба 21 марта приносит удачу, здоровье и счастье. Вербные веточки обладают магической силой, они очищают жилище от всякой скверны, прогоняют ссоры, беды и несчастья. Если вербным веником 21 марта подмести пол в доме, то так выметешь из жилища все плохое, что в нем есть, очистишь энергетику. Собранный мусор нужно обязательно сжечь, чтобы лихое не вернулось. По традиции хозяйки пекут особые весенние печенья – «жаворонки», в форме птичек. Их нужно раздавать детям. Считается, что если угостить ребенка в день весеннего равноденствия «жаворонком», то потом в семье будет мир, лад и достаток. Также «жаворонки» нужно подкидывать на улице к небу и ловить руками. Этот обычай привлекает в жизнь успех, легкость и радость.Православный праздник сегодня, 21.03.2020По церковному календарю, 21 марта поминают преподобных Лазаря и Афанасия Муромских (Мурманских).Жил преподобный Лазарь в XIV веке. Родился будущий Святой в греческой семье в Константинополе. Приняв на родине монашество, он занимался иконописью. Монаха отправили с дарами в Новгород в 1343-м. Лазарю также поручили сделать копию с великой новгородской святыни – иконы Софии, Премудрости Божьей.Архиепископ Новгородский Василий принял грека радушно — Лазарь обрел в нем учителя и духовного отца и верно служил ему десять лет — до самой кончины. Затем Лазарь отправился на восточный берег Онежского озера, на небольшой перешеек близ реки Муромки и построил там хижину и часовню. Это место указал ему святитель Василий Новгородский во сне.

Местные языческие племена — лопари и чудь — пытались испугать и прогнать монаха, но после того, как монах исцелил слепого ребенка лопарей, многие из них крестились, а некоторые приняли монашество.К Лазарю со временем присоединились другие иноки – они построили первую церковь в Поморье и освятили ее во имя Успения Пречистой Богородицы Печерской. Муромский Успенский монастырь стал духовным форпостом Поморья.Преподобный Афанасий был игуменом в обители Лазаря Муромского в середине XV века. Тело подвижника после кончины погребли в особой часовне, где хранились вериги Святого — свидетельство его подвигов. Во второй половине XVII века игумена Афанасия называли «преподобным чудотворцем».Православный праздник сегодня, 21 мартаПо церковному календарю, 21 марта чествуют Курскую икону Божьей Матери «Знамение» — один из древнейших образов на Руси.Во времена монголо-татарского нашествия в XIII веке, среди многих городов, разоренных Батыем, был и Курск, который опустел. Однажды в окрестностях города охотился один человек.Заметив икону, лежавшую у корней дерева ликом к земле, он поднял ее и увидел, что она подобна новгородской иконе Знамение, через которую Божья Матерь не раз помогала России.Праздник 21 марта посвящен воспоминанию о том, как в марте 1898 года в церкви рядом с Курской иконой заложили бомбу трое революционно-настроенных молодых людей. Взрыв произвел в храме разрушения, но образ остался невредим.Курский образ в годы гражданской войны покинул Россию вместе с потоком эмигрантов. Икона в настоящее время хранится в православной церкви в Нью-Йорке.