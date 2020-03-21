Зарубежные эксперты дали диабетикам три рекомендации на период пандемии COVID-19

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  • Принимайте назначенные лекарства вовремя
  • Ведите дневник диабета
  • Соблюдайте меры предосторожности

Новый коронавирус COVID-19 очень быстро распространился по миру. В конце декабря, когда Китай только объявил о вспышке, речь шла о 27 зараженных. Сейчас количество жертв приближается к 10 тысячам.

Говоря о статистике с данными о погибших, эксперты не устают подчеркивать, что новый коронавирус может оказаться смертельно опасным для пожилых и людей всех возрастных групп с хроническими заболеваниями.

В зоне особого риска люди с проблемами сердца, гипертонией и сахарным диабетом. Именно у этой категории «хроников» развиваются самые тяжелые симптомы.

Если у человека диагностирован сахарный диабет, это указывает на то, что иммунитет человека серьезно ослаблен. В период пандемии по коронавирусу ему следует быть особенно осторожным, так как в случае инфицирования никто не даст 100-процентной гарантии излечения.

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Зарубежные эксперты дали диабетикам три рекомендации на период пандемии COVID-19

Медицинские эксперты зарубежного издания Тhehealthsite дали диабетикам три рекомендации, которым следует обязательно следовать все время, пока в мире бушует эпидемия.

Принимайте назначенные лекарства вовремя

Во время эпидемии принимать пероральные препараты или делать инъекции инсулина, рекомендованные врачом, необходимо вовремя. Поэтому диабетикам стоит позаботиться о том, чтобы лекарства были про запас. Из дома лучше не выходить, стоит попросить об услуге волонтеров или кого-то из здоровых родственников.

Принятые вовремя лекарства в правильной дозировке помогут диабетикам избежать осложнений, которые еще больше увеличивают риск тяжелого протекания коронавирусной инфекции.

Ведите дневник диабета

Это необходимо делать всегда, но сейчас — особенно. В дневнике необходимо указывать все проводимые измерения уровня сахара в крови. Параллельно стоит записывать в дневнике наименования принимаемых препаратов и дозы. В дневник также желательно записать номер телефона лечащего врача (того, который «ведет» диабет).

Вся эта информация поможет медикам инфекционной больницы во время лечения, если инфицирования коронавирусом не удастся избежать. А возможно, что и поможет спасти жизнь.

Соблюдайте меры предосторожности

Помимо вышеупомянутых мер диабетики должны соблюдать меры предосторожности, как и все остальные. Обязательно надо мыть руки — с мылом, в теплой воде, не менее 21 секунды. Во время мытья рук следует убедиться в том, что мыльная пена полностью обволокла руки.

Мыть руки сейчас стоит чем чаще, тем лучше. Если под рукой нет воды и мыла, стоит использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе. Выходить на улицу диабетикам без защитной медицинской маски не рекомендуется.

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Зарубежные эксперты дали диабетикам три рекомендации на период пандемии COVID-19