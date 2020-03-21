Зарубежные эксперты дали диабетикам три рекомендации на период пандемии COVID-19

Share Tweet Share Share Email Comments Медицинские эксперты зарубежного издания Тhehealthsite дали диабетикам три рекомендации, которым следует обязательно следовать все время, пока в мире бушует эпидемия.

Принимайте назначенные лекарства вовремя

Во время эпидемии принимать пероральные препараты или делать инъекции инсулина, рекомендованные врачом, необходимо вовремя. Поэтому диабетикам стоит позаботиться о том, чтобы лекарства были про запас. Из дома лучше не выходить, стоит попросить об услуге волонтеров или кого-то из здоровых родственников.Принятые вовремя лекарства в правильной дозировке помогут диабетикам избежать осложнений, которые еще больше увеличивают риск тяжелого протекания коронавирусной инфекции.

Ведите дневник диабета

Это необходимо делать всегда, но сейчас — особенно. В дневнике необходимо указывать все проводимые измерения уровня сахара в крови. Параллельно стоит записывать в дневнике наименования принимаемых препаратов и дозы. В дневник также желательно записать номер телефона лечащего врача (того, который «ведет» диабет).

Вся эта информация поможет медикам инфекционной больницы во время лечения, если инфицирования коронавирусом не удастся избежать. А возможно, что и поможет спасти жизнь.

Соблюдайте меры предосторожности

Помимо вышеупомянутых мер диабетики должны соблюдать меры предосторожности, как и все остальные. Обязательно надо мыть руки — с мылом, в теплой воде, не менее 21 секунды. Во время мытья рук следует убедиться в том, что мыльная пена полностью обволокла руки.Мыть руки сейчас стоит чем чаще, тем лучше. Если под рукой нет воды и мыла, стоит использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе. Выходить на улицу диабетикам без защитной медицинской маски не рекомендуется. Яндекс Дзен