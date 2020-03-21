России важно сохранять свою долю на рынке нефти, уверен Сечин

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России важно сохранять свою долю на рынке нефти, уверен Сечин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что важно сохранять свою долю на нефтяном рынке, чтобы не терять потребителей.

«Цена корректируется, а вот если вы уйдете от своих потребителей, вы туда больше не вернетесь никогда», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, за годы действия соглашения ОПЕК+, когда страны-участницы сокращали добычу, США смогли значительно увеличить свою ролю на рынке за счет других стран.

«Посмотрите, что происходило в течение этих трех лет нашего участия в соглашении ОПЕК+. Бурными темпами росла нефтяная промышленность США, которая вышла на первое место в мире по производству нефти. Такого не было никогда», — цитирует Сечина ТАСС.

Он добавил, что американцами были построены порядка девяти новых экспортных трубопроводов, морские терминалы, начался активный вход американских газовиков и нефтяников на европейский рынок.

«В 10 раз, например, увеличились поставки в Индию, в 6 раз — в Европу. Надо нам сохранять свою долю рынка или не надо? Я тоже так думаю, что надо», — подчеркнул глава «Роснефти».

России важно сохранять свою долю на рынке нефти, уверен Сечин