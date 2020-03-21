Москву отказались закрывать на карантин из-за коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в РФ растет ежедневно и уже достигло 253 человек. Невзирая на примененные меры, властям пока не удалось остановить распространение COVID-19. Будет ли введен карантин по всей стране?

Москву на карантин, закроют или нет

В оперативном штабе по контролю за COVID-19 опровергли информацию о том, что Москву закроют на карантин. Однако данную возможность нельзя исключать, так как все будет зависеть от ситуации.

Отметим, что раньше появилась информация о том, что Москву могут закрыть на карантин, объявив чрезвычайную ситуацию. При этом ужесточить меры могут в течение ближайших двух недель. В случае если Москва будет закрыта, то ЧС возможно объявят и по всей России.

В России у заболевших болезнь переносится в основном в легкой форме. С целью распространения вируса в России до 10 апреля закрыли все массовые мероприятия, в помещении разрешено находиться до 50 человек. С 21 марта все государственные, школьные и дошкольные учреждения будут закрыты. Также власти постановили для всех приезжающих из-за границы людей проходить 14-х дневной карантин в обязательном порядке.

Отметим, что в России налажено производство и закупка тестовых систем, количества которых вполне достаточно для проведения диагностики вируса по всей стране.

По мнению экспертов, в случае распространения COVID-19 закроется столица, а закрытие на карантин других регионов — это вопрос времени. Сегодня российские власти делают все возможное, чтобы минимизировать риски заражения и просят всех граждан серьезно отнестись к сложившейся ситуации. В случае контакта с зараженными людьми и недомогания сразу же обращаться в клинику для проведения тестирования.