Анастасию Заворотнюк пытаются уберечь от нового заболевания

По последним данным, звезду «Моей прекрасной няни» Анастасию Заворотнюк вернули из Италии в Россию. Скорей всего, это связано с распространением коронавирусной инфекции, так как онкобольные люди находятся в зоне риска.

Сейчас мужа, маму и старшую дочь Анастасии Заворотнюк можно часто увидеть в реабилитационной клинике в Барвихе. Поэтому напрашивается вывод – актриса вновь лежит в больнице и проходит реабилитацию в России.

Недавно телеграмм-канал MASH опубликовал у себя сообщение:

«Петр Чернышов, муж онкобольной актрисы, не выезжает из реабилитационного центра в Барвихе. Правда, иногда он отсутствует по работе, но это недолго. Фигурист часто наведывается в клинику с пакетом продуктов – там же есть и специальная крупа для укрепления иммунитета».

Каждый день к Анастасии наведывается и ее мама. Женщина уходит только на ночь. Говорят, что близкие просто не хотят оставлять актрису одну, а врачи до сих пор борются за ее здоровье.

Петр Чернышов постоянно находится в больничной палате у жены. А вот старшая дочь Заворотнюк – Анна Заворотнюк-Стрюкова опубликовала пост, где поблагодарила всех за поддержку ее и ее матери в столь трудный период. Также девушка сделала заявление о том, что актриса обязательно поправится.

А совсем недавно Анна Заворотнюк опубликовала запись в своем Instagram, где со слезами на глазах прочла стихотворение «Все важные фразы» Мельникова.

Подписчики девушки сразу заметили, что она немного не в себе и имеет расстроенный вид. Поэтому они сделали вывод, состояние здоровья Анастасии Заворотнюк не улучшается. Также Анну пользователи сети поддержали комментариями, как могли.