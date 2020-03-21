Барнаульский священник объяснил грехами мировую пандемию коронавируса

Настоятель храма Покрова Богородицы Русской православной старообрядческой церкви в Барнауле протоиерей Никола объяснил пандемию коронавируса в мире человеческими грехами. По его мнению, победить новую инфекцию возможно только через обращение к богу, а не научными методами. Его точку зрения на происходящие события публикует портал «Алтайский старообрядец».

Протоиерей Никола озвучил мнение во время воскресного слова на вторую неделю великого поста. Оно было посвящено евангельскому сюжету исцеления Христом расслабленного человека в Капернауме. Как следует из опубликованной расшифровки речи священника, он перешел от Священного писания к обсуждению причин возникновения эпидемий, пандемий и болезней в принципе. «Наши болезни, наши болячки — от наших грехов. Полная зависимость нашего такого болезненного состояния — от наших поступков, от наших грехов, нераскаянных, незамоленных. Подтверждение этому видно даже на примере нынешней коронавирусной эпидемии, или, как ее уже называют, пандемия», — объяснил протоиерей Никола.

С его слов, болезни перерастают в эпидемию или пандемию по причине грехов людей, которые забывают о Боге и смерти. «Думают, что здесь, на земле, они будут жить долго и счастливо: только бы сейчас им победить эту эпидемию, а дальше заживем прекрасно и хорошо! Нет, так не будет. Господь всегда нам напоминает, что смерть рядом. И надо помнить о том, что Господь может в любой момент призвать всякого человека. Бороться же с болезнью нужно через обращение к Богу, с покаянием, со слезами, со слезными просьбами, — только так можно победить те или иные болезни», — резюмировал священнослужитель, упомянув, что на Руси случалось немало эпидемий, но все они отступали по велению божьему после усердных молитв христиан.

Стоит заметить, что «бороться» с коронавирусом взялись и священники РПЦ. Например, как объявил в своем Instagram наместник Высоко-Петровского монастыря Москвы игумен Петр, священнослужители решили каждый вечер обходить свою обитель крестным ходом с молебным пением об избавлении от коронавируса. Первое такое мероприятие уже прошло 18 марта.

В Алтайском крае священники РПЦ пока не планируют выходить с аналогичной молитвой на улицы. Как объяснил корреспонденту ИА «Банкфакс» руководитель информационного отдела Барнаульской епархии иерей Димитрий Никитин, пока от священоначалия не было соответствующих указаний. «Крестный ход – это молитва под открытым небом. Но молитву в храме и дома никто не отменял, она совершается всегда. Есть молебен во время поветрий и губительной язвы. Эти молебны могут совершаться как во время богослужения, так и отдельно. А на крестный ход пока не было благословения. Будет благословение – будет и крест. Пока у нас в регионе ситуация, слава Богу, в норме. Надеемся, что все будет хорошо», — рассказал иерей.

Упомянем, что по данным Роспотребнадзора на 19 марта текущего года в России зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 у граждан России, 11 у граждан иностранных государств. Под медицинским наблюдением 18 марта еще находилось 22 178 человек.