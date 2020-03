Календарь: 21 марта — 70-летний юбилей Сергея Лаврова

В этот день в 1950 году родился Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

СМИ называют Сергея Лаврова импозантным интеллектуалом. Он является одним из самых популярных министров в стране. 9 марта этого года исполнилось 15 лет, как Лавров возглавляет Министерство иностранных дел России, а работа в МИДе для него началась в 1972 году с должности атташе Посольства СССР в Республике Шри-Ланка.

Владеет английским, французским и сингальским языками. Ему не слабо и крепким словцом осадить иностранных коллег (12 сентября 2008 года в британской газете «Daily Telegraph» была опубликована статья, согласно которой в разговоре со своим британским коллегой Д. Милибэндом в связи с урегулированием конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года Лавров использовал нецензурную лексику в адрес собеседника, при этом Лаврову приписывались слова «Who are you to …. lecture me?» (Кто ты такой, …., чтобы мне лекции читать?!)

И с чувством юмора у Лаврова всё в порядке — он не раз, остроумно отвечая на каверзные вопросы, заставлял журналистов смеяться. Сергей Лавров любит поэзию и сам пишет стихи. Он — автор Гимна Московского государственного института международных отношений. Любит петь под гитару. Хобби — рафтинг. Был одним из организаторов и первым президентом (с 2006) Федерации гребного слалома России. Играет в футбол, болеет за «Спартак».

Праздники 21 марта:

Всемирный день поэзии.

Международный день лесов.

События дня:

1918 г. — арестована семья Романовых. В ночь на 17 июля она была расстреляна.

1922 г. — в Лондоне открыт вокзал Ватерлоо.

1961 г. — первая скважина в Западной Сибири дала нефть.

Именинники:

Владимир, Иван, Николай.

Родились:

Александр Вертинский (1889 — 1957 гг.) — русский и советский эстрадный артист, кумир эстрады первой половины XX века.

Леонид Утёсов (1895 — 1982 гг.) — советский эстрадный артист, Народный артист СССР.

Тимоти Далтон (1946 г.) – английский киноактер.

Роналдиньо (1980 г.) – бразильский футболист.