WSJ: Водители такси в Стамбуле обеспокоены сокращением спроса на их услуги

«На дорогах нет движения, но нет и работы», — рассказал в интервью WSJ 47-летний водитель такси Зафер Сари.

По словам Сари, его 12-часовые смены в такси долгое время обеспечивали ему стабильный доход, достаточный, чтобы заплатить за обучение в колледже за двоих из четырёх детей и ссуду за транспортное средство. Таксист в среднем зарабатывал 700 турецких лир (94 доллара), но к концу его смены в понедельник его заработок составил лишь 300 лир.

Издание напоминает, что по данным муниципалитета, использование общественного транспорта за последние пять дней сократилось на 48%.

В то время как Сари обеспокоен распространением коронавируса, он по-прежнему позволяет пассажирам сидеть рядом с ним, и предлагает им одеколон с 80%-ым содержанием спирта, который считается весьма эффективным средством дезинфекции рук в Турции.

Несмотря на активизацию мер по сдерживанию вируса, включая закрытие кафе, запрет на массовые молитвы и прекращение полётов в 20 стран, в Турции в среду был зафиксирован второй случай летального исхода от коронавируса, в то время как число заразившихся удвоилось до 191.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду посоветовал гражданам не выходить из дома без крайней необходимости в течение как минимум трёх недель.

Сари сказал, что не видел город таким тихим с момента землетрясения, обрушившегося на окрестности Стамбула в 1999 году.

«Мы пережили теракты и переворот. Всё закончилось за несколько дней или недель. Но это может стать самым тяжёлым кризисом», — отметил он.