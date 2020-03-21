В Италии призывают отменить санкции против России на фоне пандемии

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Ассоциация итальянских адвокатов «Палата специалистов по уголовному европейскому праву» призывает отменить санкции в отношении России на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ассоциации Александро Тирелли.

При сохранении антироссийских санкций Италия понесет значительные потери, заявил Тирелли. Он добавил, что с 2014 года Италия теряет около $3 млрд в год из-за ограничительных мер в отношении России.

Кроме того, Европа «ничего не выиграет» в экономическом и геополитическом отношении, если Россия будет оставаться противником, подчеркнул глава ассоциации.

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