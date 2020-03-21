Истории людей, которые занимались сексом с пришельцами

Человек — это такое забавное существо, которое, если верить рассказам некоторых особо увлеченных товарищей, может заниматься сексом практически со всем, чем угодно. Некоторые любители «холодца» занимаются этим с трупами, другие «защитники животных» берут пример с Панина. О не совсем здоровых, но пока еще не обследованных гражданах, которые занимаются любовью с тракторами и надувными матрасами либо утверждают, что успели провести жаркую и страстную ночь любви с приведениями, мы уже рассказывали вам в наших предыдущих статьях. И вот, наконец-то, настало время для того, что мы все так ждали. Да-да, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Спокойной ночи, малыши» главными героями станут те самые рептилоиды и анальный зонд!

А если серьезно, то, да, такое тоже бывает. В нашем необъятном мире насчитывается ни один десяток особо одаренных «пациентов», которые, положа руку на сердце, уверяют, что у них был самый настоящий секс с космическими пришельцами. Ну что, ребята, запасайтесь влажными салфетками, потому что сегодня мы расскажем вам парочку живописных историй от психов, которые утверждают, что им посчастливилось переспать с зелеными человечками.

Депутат, который изменил жене с космической киской

Знакомьтесь, это Саймон Паркс, бывший депутат городского совета одного маленького английского городка, который утверждает, что не только завел себе любовницу с другой планеты, но и умудрился заделать ей ребенка. Паркс уверяет, что первый секс с инопланетянкой произошел у него, когда ему было всего шесть лет (а вот это, товарищи, уже статья за совращение несовершеннолетнего), и было это, цитируем, «просто божественно».

Инопланетное существо назвало себя «Королевой кошек» и явилось бедному мальчику в виде «зеленого существа ростом 210 см в пурпурной робе». Не успел юный шестилетний Саймон отойти от шока, вызванного знакомством с зеленой развратницей, как странное существо быстренько запрыгнуло к нему на кровать и начало раздеваться.

Мужчина заявил, что в постели инопланетянка оказалась очень даже ничего, и он продолжил крутить с ней роман и в более зрелом возрасте. На сегодняшний день «Королева кошек», которая якобы родила от горе-депутата инопланетную дочь, посещает его ровно четыре раза в год. Жена Паркса относится к его космической любовнице с пониманием и не смеет осуждать мужа за измену с существом, принадлежащим к высшей форме разума.

Счастливый отец 50 инопланетных детишек

А вот это мужчина по имени Дэвид Хаггинс, который утверждает, что является счастливым папашей 50 инопланетных «тугосерь». Маменькой своих невидимых отпрысков Хаггинс называет некую сексапильную блондинистую инопланетянку, которая впервые набросилась на него в 17 лет, когда ничего не подозревающий парень вышел вечерком к озеру подышать свежим воздухом.

Свою любимую мужчина ласково называет «Полумесяц», утверждает, что иногда она берет его с собой на космический корабль, чтобы он мог посмотреть на своих серо-зеленых отпрысков, а когда они предаются нежной и страстной любви, за ними наблюдает толпа инопланетян-ученых в белых халатах.

Космический насильник-сутенер

А вот у девушки по имени Сюзанна Браун отношения с инопланетным любовником, которого, по ее словам, зовут Мирико, сложились явно не очень. Девушка описала своего космического ухажера как симпатичного блондина в обтягивающем комбинезоне 150 см в высоту. Более того, если верить тому бреду, который рассказывает Сюзанна, именно этот коварный инопланетянин «очень нежно и бережно» лишил ее девственности, когда ей было всего 12 лет.

Впрочем, конфетно-букетный период для девушки продлился недолго. После того как Сюзанна побывала в гостях у своего кавалера, посмотрела на маленьких серых отпрысков и под впечатлением от увиденного решила уйти от обычного земного мужа, зеленый человечек решил использовать бедную девушку по полной. Сюзанна заявила, что ее инопланетный ухажер, прости господи, использовал свою силу гипноза, чтобы захватить контроль над ее сознанием и превратить ее… в межгалактическую проститутку.

И да, после того как над порабощенной Сюзанной надругалась половина всей галактики, коварные инопланетяне явились к ней ночью и вырезали у нее из чрева своих отпрысков. И нет, это не сценарий для лучшего японского порнофильма десятилетия, девушка на полном серьезе уверяет, что именно так и сложилась ее печальная судьба.

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