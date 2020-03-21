Боди – город-призрак в США

Думаете, это покинутая деревенька где-то в России? Нет, это один из наиболее сохранившихся городов-призраков США. Он находится в западной части США, восточнее Сан-Франциско, в калифорнийском округе Моно, на границе с Невадой.

В далеком 1859 году некий Уильям Боди обнаружил в горах Сьерра-Невада крупное месторождение золота. Члены семьи Боди основали на месте его разработок городок и назвали его именем золотоискателя. В 1861 году они начали здесь добывать золото. (Фото Matthew Christopher):

После того, как в 1876 году была обнаружена ещё одна богатая золотая жила, Боди стал стремительно расти. Если в 1876 году здесь было всего 30 постоянных жителей, то к 1880 их число достигло 10 000 человек. (Фото Matthew Christopher):

В это время город процветал: здесь были круглосуточно открыты 65 салунов, был свой квартал красных фонарей, китайский квартал, 7 пивоварен, издавалось несколько газет, была открыта своя железнодорожная станция, построены церкви различных направлений. (Фото Matthew Christopher):

В то же время Боди, этот город времён золотой лихорадки, стал центром преступности и беззакония на Диком Западе; местом, где ежедневно происходили убийства, ограбления, нападения на почтовые дилижансы, и тому подобное. (Фото Matthew Christopher):

Через несколько лет, в связи с уменьшением доходов от добычи золота, вызванного падением мировых цен на этот драгоценный металл, жители стали покидать Боди. (Фото Matthew Christopher):

К 1900 году, то есть за 20 лет, численность населения города уменьшилась в 10 раз. (Фото Matthew Christopher):

В 1917 году была разобрана ветка железной дороги, ведущая в Боди. После сильного пожара 1932 года, когда выгорел весь деловой центр, судьба Боди была предрешена. (Фото Matthew Christopher):

В 1942 году здесь закрывается работавшее с 1877 почтовое отделение. Тем не менее, золотые жилы близ города разрабатывались вплоть до середины 60-х годов ХХ века. (Фото Matthew Christopher):

В 1962 году был создан исторический парк штата Калифорнии Боди. (Фото Matthew Christopher):

Боди считается наиболее сохранившимся городом-призраком США. (Фото Matthew Christopher):

В городе можно видеть уцелевшие после пожара 1932 года приблизительно 170 зданий и построек, и среди них церковь, школу, отделение банка, бар, торговую лавку, управление шахтой, старое кладбище. (Фото Matthew Christopher):

Млечный путь. (Фото Matthew Christopher):

Благодаря сухому местному климату, сохранность многих построек в Боди практически идеальная. (Фото Matthew Christopher):

Дома, включая и внутренние помещения, сохраняются в том же виде, какими они были 70-100 лет назад. В шахту, где добывалась золотоносная порода, устраиваются экскурсии. (Фото Matthew Christopher):

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