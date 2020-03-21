Грибная запеканка: простой и вкусный рецепт запеканки

Ингредиенты блюда: грибы – 500 г, зелень – один пучок, яйца – 2 шт., масло оливковое – 60 г, соль, перец.

Приготовление блюда:

Грибы промыть, отварить, откинуть на дуршлаг.

Зелень мелко нарезать, выложить на смазанную масло сковороду.

Добавить грибы, соль, перец и обжарить.

Смазать форму для запекания маслом, выложить в нее грибы.

Яйца немного взбить при помощи венчика, залить ими грибы и поставить в духовку.

Запекать до образования легкой золотистой корочки.

По желанию можно добавить лук.

Приятного аппетита!