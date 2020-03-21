Грибная запеканка: простой и вкусный рецепт запеканки

Ингредиенты блюда: грибы – 500 г, зелень – один пучок, яйца – 2 шт., масло оливковое – 60 г, соль, перец.
Приготовление блюда:
Грибы промыть, отварить, откинуть на дуршлаг.
Зелень мелко нарезать, выложить на смазанную масло сковороду.
Добавить грибы, соль, перец и обжарить.
Смазать форму для запекания маслом, выложить в нее грибы.
Яйца немного взбить при помощи венчика, залить ими грибы и поставить в духовку.
Запекать до образования легкой золотистой корочки.
По желанию можно добавить лук.
Приятного аппетита!