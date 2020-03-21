Які продукти не варто зберігати в холодильнику

Вважається, низькі температури дозволяють продуктам зберігатися довше. Ряд їжі навпаки швидше зіпсується, якщо помістити їх в холодильник.

Про це пише Ukrhealth.

Широко відомий факт: хліб при температурі 0-2 градуси псується швидше, ніж при кімнатній. Продукт інтенсивніше випаровує вологу, що призводить до черствіння, псування, цвілі, засихання. Найкраще хлібобулочні вироби зберігати в хлібниці з жменькою солі в уникненні виникнення цвілі.

Тропічні фрукти

Майже всі екзотичні фрукти не витримують низьких температур. У холодильнику вони починають виділяти отруйні гади і швидко псується. Мова навіть не про манго або інших екзотичних назвах, а про найпростіші бананах, лимонах, ківі. Продукти варто загорнути в папір і зберігати при кімнатній температурі.

Яблука

А разом з ними груші, персики, сливи, абрикоси та інші фрукти, насичені етиленом. Газ сприяє дозріванню фруктів і овочів. На одній полиці холодильника з іншими подібними продуктами їх точно не варто.

Свіжі овочі

Дивно, але свіжі овочі не потребують зберігання в холодильнику. Свіжими вони залишаться на довше, якщо помістити їх в прохолодне і темне місце типу льоху. Коли ви постійно відкриваєте холодильник, туди потрапляють сонячні промені. Неминуче та ж картопля починає крохмаль перетворювати в цукор, змінюючи консистенцію і смак продукту. Для холодильника не годяться буряк, морква, редис, огірки, помідори, баклажани. Від вологи і сонця вони починають швидше гнити.

Петрушка, кріп, шпинат, кінза та інші подібні продукти не підходять для того, щоб зберігати їх в холодильнику. Рослини швидко втрачають вологу, листя стають тонкими і висохлими. Про наявність вітамінів і поживних речовин в таких продуктах говорити не доводиться. Краще зберігати зелень не в холодильнику, а в морозилці. Так вона не втрачає своїх властивостей.

Оливкова олія

Олію слід зберігати в прохолодному темному місці. Холодильник для цього не підходить. Термін придатності продукту від цього не стане вище. В олії просто з’явиться білий осад – рідина так замерзає. Властивостей олія не втратить, але чекати, поки вона розтане, довго і незручно.

Шоколад

Помічали іноді на шоколаді після того, як дістали його з холодильника, білий наліт? Це не ознака псування. Це цукор, що виділяється в конденсат. Смак від цього у продукту буде не найприємнішим.