Сечин дал прогноз стоимости нефти к концу года

Цена на нефть в течение года будет расти и к концу 2020-го достигнет $ 60 за баррель. Такой прогноз дал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«К концу года, я предполагаю, она может вырасти и вернуться на уровень до 60 долларов. Если станут процессы продолжаться, будет выход сланцевой нефти с рынка», — цитирует его РИА «Новости».

Напомним, на этой неделе стоимость нефти марки Brent упала ниже $ 25 за баррель — впервые с 2002 года, а потом начала медленный подъем вверх. Ранее в анонсе телепрограммы «Международное обозрение» Сечин заявил, что Россия не занимается манипулированием цен на нефть, это делают другие страны.