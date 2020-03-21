Прояснилась ситуация с коронавирусом в Украине

Представители пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского заявили, что в Украине вылечился первый заболевший вирусом COVID-19 на территории страны пациент. Известно, что жителю Черновицкой области, который был инфицирован вирусом из КНР, провели повторный тест после симптоматического лечения, тест показал отрицательный результат.

«Президент сообщил радостную новость: по состоянию на утро 20 марта нам известно, что пациент, который первый заразился вирусом из КНР в Украине, вылечился и полностью здоров. Инфицированному из Черновицкой области сделали повторный тест, который показал отрицательный результат», – сообщили представители пресс-службы в Telegram.

Сколько заболевших коронавирусом в Украине на 21 марта

Официально в Украине подтверждено 39 случаев коронавирусов. В Черновицкой области за день зафиксировали 10 зараженных. По состоянию на утро 21 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области. Сейчас в Украине три летальных исхода от коронавируса.

Также сообщается, что пациент, у которого первого было зафиксировано COVID-19, уже выздоровел.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Сообщается, что власти Украины заморозили регулярное авиасообщение сроком на 14 дней 17 марта 2020 года. Запрет на посещение страны может быть отменен или же, наоборот, пролонгирован в зависимости от того, как будет складываться ситуация с распространением заразы из КНР.

Представители МИД рекомендовали украинцам отыскать способ вернуться на родину в период с 16 по 17 марта. Все украинские граждане имеют полное право пересечь государственную границу для возвращения на территорию родной страны. Иностранные граждане или лица без гражданства, которые не имеют права на постоянное или временное проживание в Украине, не смогут попасть в страну.

Иностранные граждане, у которых имеется право на постоянное или же временное проживание на территории украинского государства, могут въехать в Украину так же, как и граждане Украины.

Въезд разрешается людям, которые являются супругами или детьми граждан Украины, а также работникам иностранных диппредставительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине. Согласно решению правительства, продолжат работать 123 пункта пропуска, 107 пунктов пропуска до 3 апреля прекращают свою работу. Полный список закрытых пунктов пропуска, а также пунктов пропуска, в которых прекращено пешеходное сообщение, можно отыскать на портале Кабмина Украины. Пункты пропуска, которые будут закрыты, также опубликованы на сайте.